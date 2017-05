© afp

Déi britesch Gesonndheetsagence NHS huet matgedeelt, datt 16 Entreprisen am Gesondheetsberäich, déi deels Klinike bedreiwen, betraff waren. An e puer Fäll hunn dowéinst Ambulanzen aner Klinike missen usteieren an och d'Patiente si gebiede ginn sech aner Kliniken ze sichen.Bei de groussen Entreprisë war a Spuenien ënnert anerem Telefonica vum Hackerugrëff betraff.An der Belsch, Däitschland, Frankräich, Italien, Mexiko an Australien waren och privat Leit emmerdéiert. De Computer vun de Betraffene wär duerch Viren an E-Mailen infizéiert ginn.Schold um grousse Chaos war de Virus "Wanna Decryptor". Dëse verschlësselt Computerdonnéeën, déi dann nëmme géint d'Bezuele vun enger Zomm Suen nees entschlësselt kënne ginn.