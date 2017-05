© youtube / aerones

Dronediving-Experienz ass an enger isoléierter Géigend am Zentrum vu Lettland organiséiert ginn. Déi Dron huet eng Fläch vun 3,2 Quadratmeter, weit 70 Kilo a gëtt vu 16 Propellere gedriwwen, déi ronn 200 Kilo ophiewe kënnen.De Mann, deen dëse Sprong probéiert huet, heescht Ingus Augstkalns. Hie stoung op engem Tuerm, iert hie mat der Dron bis op eng Héicht vun 330 Meter geflunn ass, vu wou aus de Sprong endlech duerchgefouert konnt ginn."Et war ganz lëschteg", sot hie kuerz no senger Leeschtung, "natierlech ass ëmmer e Risk do, dat als éischt Persoun ze probéieren, et war am ugespaantste während deene 5 éischte Meteren."De Janis Putrams, CEO vun Aerones, sot an engem Interview, dass deen Dag eng fonkelnei Zort vu Sprong realiséiert gouf. Et wier vun deem Moment u méiglech, vun egal wou op der Welt, an enger Stad, an der Wüst oder an de Bierger, ze sprangen. Hien huet den Apparat och selwer fir dës Aktioun gesteiert.Dës Firma hofft och, d'Capacitéite vun hirer Dron bäi Rettungsaktiounen benotzen ze kënnen. Et muss ee mat engem Budget vu 35.000 Euro rechnen, fir esou eng Maschinn bauen ze kënnen. Am Moment ginn d'Batterien duer fir e Fluch vun ongeféier 10 Minutten.