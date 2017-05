Dës Attack misst als dréngenden Appell consideréiert ginn, sou de Manager vu Microsoft Brad Smith. Hien huet dem Chef vum amerikanesche Geheimdéngscht NSA virgeheit, eng Sécherheetslacunne a Betribssystem Windows fir seng eegen Zwecker genotzt ze hunn.



Nodeems d'NSA selwer Affer vun enger Hackerattack gi war, sinn d'Informatiounen an d'Hänn vu Kriminelle geroden, déi dunn eng groussugeluechte Cyberattack gestart hunn.



Op konventionell Waffen iwwerdroen, wier de Schued mam Déifstall vu sougenannten Tomahawk-Rakéiten aus dem Arsenal vun der amerikanescher Arméi ze vergläichen, sou de Manager vu Microsoft weider.



Hien huet d'Regierungen opgefuerdert, hiert Wëssen iwwer Sécherheetslacunnen an Zukunft dem Software-Konzern matzedeelen.



Déi weltwäit Cyberattack huet an Dausende vun Administratiounen, Firmaen an och bei Eenzelpersoune grousse Schued provozéiert.



Zanter e Freideg de Owend louchen a Groussbritannien eng sëlleche Spideeler brooch, betraff waren och déi däitsch Bunn, den Automobilkonzern Renault, oder nach de russeschen Inneministère.



Europol huet vun enger Cyberattack geschwat, wéi et se bis elo nach net gouf. Ronn 200.000 Computer an 150 Länner goufen Affer vun enger Software mam Numm "WannaCry", déi grousse Schued provozéiert huet. Déi Schëlleg hu Computerdonnéeë verschlësselt a Léisegeld gefuerdert, fir d'Donnéeë nees fräi ze ginn.