A ronn 3 Méint ass et souwäit: Déi britesch Police vun Durham (Groussbritannien) muss HART froen, ob e Beschëllegten an Untersuchungshaft bleiwe muss oder net. HART ass net de Chef vum Policebüro, mä eng kënschtlech Intelligenz, déi der Police matdeelt, ob et e Risiko gëtt, eng verdächteg Persoun nees fräi ze loossen.Dëst Hëllefsmëttel, wat eng Evaluatioun vum méigleche Risk u Schued rechent, wäert seng Meenung iwwer d'Fräiloossung vun enger Persoun ginn. Eng Entscheedung, déi op 4 Joer Recherche baséiert, an deenen Donnéeë gesammelt a mat engem Algorithmus verschafft goufen.Dës Maschinn klasséiert déi verdächteg Persounen an 3 Kategorien: schwaachen, mëttleren oder grousse Risk. No engem Test viru 4 Joer weisen d'Resultater, dass déi Persounen, déi mat engem schwaache Risk gestempelt goufen, tatsächlech an 98% vun de Fäll näischt Illegales bis zu hirem Prozess ënnerholl hunn. Déi, wou méi héich klasséiert goufen, hu sech an 88% vun de Fäll net un d'Gesetz gehalen.E Computer, dee sech ëm d'Schicksal vu Leit këmmert, ass scho méi laang eng ëmstridde Problematik, virun allem no der Polemik zejoert, wou esou een Algorithmus an Amerika méi flexibel mat Wäisse war wéi mat Schwaarzen.An engem BBC-Interview hunn d'Responsabel vun der Software betount, dass de Computer hei just eng Empfeelung ubitt, mä dass d'Rechnungen op vill Fakte baséieren. Eng Leeschtung, déi kee Mënsch fäerdegbrénge kéint.Am Moment kann dës intelligent Software och nëmmen Donnéeë verschaffen, déi an dëser bestëmmter Stad opgeholl goufen.Et bleift just ze hoffen, dass, wann esou e System sech weltwäit duerchsetze sollt, et net zu engem geckege Schluss wéi am Science-Fiction-Film 2001 - A Space Odyssey kënnt.