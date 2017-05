© Rafael Dymek

Ëmmer méi grouss, ëmmer méi Technologie an ëmmer méi praktesch, wann een dat brauch, natierlech. Dat ass dat Gréisst, wat engem Spigel konnt geschéien, zanterdeem dass et Spigele gëtt.Een Touchscreen fir alles ze kontrolléieren, ouni d'Funktioun vum Spigel ze verléieren. De System baséiert op iOS 10 a proposéiert all méiglech App, déi een och op engem "normale" Smartphone fënnt.Datum an Auerzäit uewe riets, d'Meteo lénks, fir ëmmer informéiert ze sinn. All App ka geréckelt ginn an egal wou um Bildschierm placéiert ginn. Wann de Spigel 45 Sekonne laang net benotzt gëtt, geet den Ecran aus an dës Dekoratioun gesäit nees wéi en normale Spigel aus. Et muss ee just den Ecran iergendwou mam Fanger beréieren a schonn ass de System erwächt. Wat een alles mat engem Spigel maache kann: en Taxi bestellen oder eng Pizza, Tëlee vun der Post kucken, Noriichte liesen, seng Beliichtung oder Heizung steieren, seng Musek am Haus kontrolléieren ... d'Méiglechkeete sinn onendlech!Apple ass net hannert dësem Projet an et goung just ëm eng geckeg Iddi vun engem inspiréierten Designer, deen esou e Géigestand fir sech selwer produzéiere wollt. Et gouf also net fir kommerziell Zwecker gebaut. Säin Zil war, eppes ze schafen, wat praktesch wier a wat hien och selwer benotze géif. Et gi bestëmmt Leit, déi frou wieren, esou e Spigel als Deko doheem ze hunn ...Eng aner Firma proposéiert connectéiert Spigelen fir de professionelle Verbrauch, mä fir doheem gëtt et an där Form nach näischt Konkretes. Villäicht war dës Iddi de Startschoss fir en neit Produkt!