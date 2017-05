© afp

Hei am Land fänkt et och un e Phänomen ze ginn: de sougenannten Hand Spinner, eng Zort Dapp awer méi modern. Et ass déi Spillsaach, déi mëttlerweil all Kand wëll. De Succès ass esou grouss, dass de Stock vun de spezialiséierte Butteker bal eidel ass. Während der Schoul mussen elo d'Proffen oppassen, dass déi schéi brav an der Täsch bleiwen.Am Ufank gouf den Fidget Spinner am Joer 1997 fir Autisten an hyperaktiv Kanner oder Erwuessener kreéiert. Dëst Spill sollt Problemer vun der Konzentratioun a vun der Opmierksamkeet léisen. Zanter e Puer Méint ass de Public vill méi grouss ginn, fir sech zu enger reegelrechter Tendenz ze entwéckelen.De Präis läit tëscht 5 an 20 Euro a mam Succès, deen ëmmer méi grouss gëtt, fënnt een dës Spillsaach a verschidde Formen. Déi richteg Fans hu Figuren entwéckelt, déi ëmmer méi komplizéiert ginn, wéi een a verschidde Videoe gesi kann:- Change Up oder Switch, vun enger Hand an déi Aner

- Around the World, am Krees mat der Hand ronderëm d'Spill dréien

- Legs, mam Spill ënner de Been, hannert dem Réck, asw.

Et gi mëttlerweil och professionell Hand Spinners, déi sech an der Kreatioun oder am Meeschtere vun neie Figuren spezialiséiert hunn.Natierlech bréngt een neien Hype nach méi Opmierksamkeet mat sech, wann den Niveau vu Wahnsinn getoppt gëtt, wéi an dësem Fall mat engem Mann op Youtube, dee sech amuséiert huet, mat engem iPhone esou een Hand Spinner ze bauen. Firwat net. De Video schéngt populär ze sinn, mat méi wéi 200.000 Leit déi hei gestaunt hunn ...Wat am Ufank een einfacht Spill sollt sinn, gouf elo zum Internet-Hype, fir dass sech verschidde Leit ofgrenze kënnen.

am Supermarché affichéiert

De Supermarché um Wandhaff informéiert, dass net konform Hand Spinners verkaf goufen, déi mëttlerweil och aus dem Rayon geholl goufen. De Fournisseur vum Produit huet matgedeeelt, dass de sougenannte "Marquage CE" en Defekt huet.Et handelt sech ëm de Produit vun der Mark "Fidget Hand Spinners/Toupies" mat der Artikelnummer 35990, Code EAN 8774627359909, Lot N°814824.Leit, déi dësen Artikel kaf hunn, kréien e vum Supermarché rembourséiert.