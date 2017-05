D'Strof bezuelen muss dat soziaalt Netzwierk well et, der Iwwerzeegung vun der EU-Kommissioun no, keng präzis Donnéeë beim Kaf vum Kommunikatiounsdéngscht WhatsApp ginn huet. Am Virfeld gouf 6 Méint laang ermëttelt.Facebook hat no der Reprise erkläert, et wier net méiglech en automateschen Ofgläich tëscht den Userkonten vu béide Firmen ze maachen. Dës Méiglechkeet hätt awer schonn deemools bestan, heescht et vu Bréissel.