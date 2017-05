© AFP (Archiv)

Vum Fréijoer d’nächst Joer u kënne Streaming-Servicer am ganzen EU-Ausland gekuckt ginn.

D’Europa-Parlament zu Stroossbuerg huet um Donneschdeg engem entspriechenden Text gréng Luucht ginn an de sougenannte Geo-Blocking domadder ofschaaft.

Streaming-Servicer, wéi d’Video- a Film-Plattform Netflix oder Sky Go kënnen dann eben net just an deem Land, wou een d’Lizenz kaf huet, gekuckt ginn, mä an all EU-Memberstaat.

A Kraaft triede soll déi nei Mesure 9 Méint nodeems se am europäesche Mémorial publizéiert gouf, deemno Ufank 2018.