De jonke Mexikaner huet dëse Soutien entwéckelt, fir eng fréi Warnung u Fraen ze ginn, bei deene sech Kriibs an der Broscht géing entwéckelen.Den Eva Bra huet den Julian Rios Cantu a seng dräi Kollegen entwéckelt, dee mat 200 Sensoren equipéiert ass, déi d'Temperatur, d'Form an d'Gewiicht vun der Broscht moossen. D'Technologie kann dann déi betraffe Persoun warnen, falls eng bedenklech Ännerung sollt entdeckt ginn.D'Informatioun gëtt an enger App gespäichert a schéckt reegelméisseg Noriichten eraus, fir eng permanent Kontroll ze halen. Wann eng geféierlech Variatioun sollt entdeckt ginn, gëtt d'Persoun direkt gewarnt, fir sech dann esou séier wéi méiglech ënnersichen ze loossen.Frae missten u sech "nëmmen" dëse Soutien tëscht 60 an 90 Minutte pro Woch droen, dat géif duergoen, fir e Risk ze detektéieren. Am Moment ass dësen "Fuerscher-Chercheur-Soutien" an der Prototyp-Phase, mä virun e puer Wochen huet d'Firma, déi d'Studente gegrënnt hunn, Higia Technologie, e ganz wichtege Präis gewonnen, an zwar de "Global Student Entrepreneur Award" (GSEA) zu Frankfurt an domadder och 20.000 Euro (18.000 Euro) déi direkt an d'Recherche an d'Entwécklung vun dësem Projet fléissen.Eng grouss Hoffnung stécht an dësem Konzept, dee mat enger net-invasiver Technik esou eng Krankheet vill méi séier a méi effikass kéint entdecken.De jonken Entrepreneur krut d'Iddi fir dëse Soutien, nodeems seng Mamm bal u Broschtkriibs gestuerwen ass. Elo kéint et d'Liewe vu Millioune Frae retten!