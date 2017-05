© facebook trustedhousesitters.com

© facebook trustedhousesitters.com

Et soll ee scho frou si mat Déieren! Dat Eenzegt wat de Gaascht maache muss, fir a ganz exklusive Plaze bleiwen ze kënnen: et muss ee sech ëm Kazen, Muppen an aner léif Déiere këmmeren.D'Konzept ass einfach a gläichzäiteg och clever: Leit matenee verbannen déi ronderëm d'Welt reese wëllen an e schlecht Gewëssen hunn, hir Hausdéieren eleng doheem ze loossen. De Ruff ass hei extrem wichteg, Vertraue spillt eng ganz grouss Roll, fir de Schlëssel vun engem Haus ze kréien. Et soll ee während dem Openthalt och op d'Haus oppassen, esou dass d'Besëtzer gläichzäiteg a Rou fortgoe kënnen. A wa gréisser Déieren hei liewen, ass een och fir déi responsabel...Hei geet et also ëm eng Zort Austausch, fir eng nei Form vun Tourismus erliewen ze kënnen. Keen Hotel, awer dofir e ganzt Haus, mat Déieren, fir e ganz klenge Präis.Seng Reputatioun kann ee vun Ufank u ganz einfach opbauen, wann ee fir d'éischt a senger Heemecht fräi ass, fir op Déieren opzepassen, an esou positiv Kritiken geschriwwen ze kréien. Fir eng Chance ze hunn, an engem vun den beschten a schéinsten Haiser bleiwen ze kënnen, muss een natierlech all seng Pabeieren online zertifiéieren, an op d'mannst eng ganz gutt Referenz um Profil publizéiert hunn.Esoubal déi néideg Prozedure gereegelt sinn, kann ee sech op de Wee uechter d'Welt maachen, an de Schlëssel vun enger Dram-Villa kréien. Mat als Bonus d'Gesellschaft vu Véierbeeneger, déi bestëmmt ganz frou sinn, net eleng an enger Pensioun bleiwen ze mussen.Verschidde Leit hu schonn hiren Job dofir opginn. Eng ganz original a sozial Aart a Weis, d'Welt ze entdecken!