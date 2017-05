© teodoor

A Slowenien, hunn e puer Experten sech zesummegedoen fir d'Liewen wierklech méi einfach ze maachen. Teodoor heescht hire Projet, deen d'Opmaache vun den Dieren revolutionéiert. Dat Eenzegt wat hei gebraucht gëtt ass een intelligent Schlass wat direkt op der Dier installéiert gëtt, a sech un e ganz breede Choix vu Modeller upasst.Et kennt ee scho villäicht den Auto ouni physesche Schlëssel, elo ass et och fir doheem méiglech!D'Responsabelen vum Projet betounen dass hei di allerlescht Sécherheet benotzt gëtt fir d'Schlass ze programméieren. Eng ganz einfach Installatioun an eng App déi ganz gutt iwwerluecht gouf maachen dës Iddi scho ganz populär och op Kickstarter, wou eng Crowdfunding-Campagne am Gaang ass. Et soll ee schonn virum Schluss kucke goen, wéi ëmmer ginn hei ganz intressant Präisser oder Packs ugebueden. De leschten Dag vum Finanzement ass de 25. Mee.Teodoor gouf gebaut fir sech am Kader vun engem Haus unzepassen. Et ass eng zousätzlech Touche déi an dräi Faarwen ugebuede gëtt: Sëlwer, schwaarz oder Gold. Zwou Lithium Batterien garantéieren e Gebrauch dee méi wéi e Joer dauert. Di lescht Bluetooth Technologie gëtt benotzt fir di sécherst Léisung am Beräich vum Haus ze hunn.Dëst Schlass ass ganz clever, a mëscht d'Dieren eleng op, wann de Besëtzer d'Erlaabnis ginn huet. Et kann een och fir aner Leit den Accès fräi ginn, esou dass aner Persounen zum Beispill an d'Haus erakommen wa keen doheem ass. Eng Alarm kann och agestallt ginn, falls iergendeen an d'Haus géif abriechen. Mat engem Wifi-Adapter kann een um Smartphone all déi Donnéeë kucken.Wichteg ass och dass dëst Schlass sech ganz vill Zylinderen upasst, et soll een am Viraus kontrolléieren ob seng eegen Dier och kompatibel ass.De Schlëssel ass am Gaang richteg al ze ginn, wann een esou eng Erfindung gesäit! De Smartphone gëtt eng Alternativ fir alles, ma och deen kann een heiansdo verléieren... dat Schéinst dobäi ass: et kann ee seng Dier och nach ëmmer ganz normal mat der Hand opmaachen. Ganz oldschool eben, wann den Handy se opgespaart huet...