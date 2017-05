© afp

Et soll ee schonn dovunner ausgoen dass sozial Netzwierker net ëmmer gutt sinn, fir jonk Leit, déi se reegelméisseg benotzen. Enger rezent Etüd vun der Royal Society for Public Health a vum Young Health Movement no wiere 4 vu 5 populär Reseauen fir Jonker geeschteg ongesond.1.500 Jonker vu 14 bis 24 Joer waren am Echantillon mat dran an d'Resultat ass nawell intressant: Instagram wier am geféierlechsten, woubäi Snapchat, Facebook an Twitter net ouni Risiko ze benotze wieren.Déi Jonk, déi sech am Kader vun dëser Etüd analyséiere gelooss hunn, soten, se hätten ëmmer méi Schlofproblemer,e schlecht Bild vu sech, vun hirem eegene Kierper, awer och Gefiller vu permanenter Angscht, Depressioun oder och nach Einsamkeet.Shirley Cramer, Generaldirektesch vun der Royal Society for Public Health erzielt, dass et intressant ass ze gesinn dass Instagram a Snapchat dat Schlëmmst a Punkto Wuelfillen a geeschteg Gesondheet an der Welt vu Social Networks representéiert, well hei den Image vun der Persoun enorm wichteg ass an heiansdo Angscht oder e Mannerwäertegkeetsgefill ausléise kann.Si wëll dass, wann et ëm geeschteg Gesondheet bei Jonker geet, sozial Netzwierker net wéi de Far West ausgesinn. Si mengt, déi verschidde Plattformen missten hir Utilisateure warnen, wa se déi ze vill benotze géifen. Anert Beispill: Instagram misst der Communautéit Bescheed soen, wann e Bild retuschéiert gouf.E gudde Punkt muss een awer betounen: Youtube ass déi eenzeg Plattform, déi e positiven Impakt op Jonker hätt. Hei goufe keng schiedlech Reaktiounen opgeholl.