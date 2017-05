© Publicis

Verschidde Puppelcher schlofen direkt an, Anerer brauchen e bësse méi Zäit an Aarbecht. Et ginn der och déi nëmmen am Auto aschlofe kënnen, duerch de Kaméidi vum Motor an d'Vibratioune vun der Strooss. Wann ee Pech huet, gi se dann och direkt waakreg, wann ee se aus dem Auto eraushëlt.



Un all déi Leit huet de franséischen Autosproduzent geduecht. An Zesummenaarbecht mat der Kanner-Mark Chicco hu se den Dream Cradle entworf, e connectéierte Sockel, fir de Sëtz drop ze klicken. Et brauch een nëmmen eng kompatibel Wéi op de Sockel festzemaachen, an de Smartphone eraushuelen, fir eng Faart ze programméieren: sportlech, op der Autobunn, mat Kéieren... et gi verschidden Optiounen, déi ee mam Kand kann ausprobéieren! Et kann ee souguer seng eege Rees ophuelen, fir se duerno nees lafen ze loossen.



Den 10. Mee gouf och e Video publizéiert fir d'Konzept virzestellen:





Am Mäerz gouf den Dream Cradle am Kader vun enger Aktioun an Italien presentéiert. Et schéngt elo scho gutt unzekommen, well Ford och esou e Modell lancéiert huet. Allerdéngs bleift et bäi den Amerikaner just beim Prototyp, woubäi Renault a Chicco vill méi wäit sinn.Fir d'éischt ass den italienesche Maart virgesinn, da kommen aner Länner wéi och Frankräich oder Lëtzebuerg am Laf vum nächste Joer. De Präis soll bäi 100 Euro leien.Bis elo goufen awer keng Tester publizéiert, just eng Promo. Ass dëse Sockel fir d'Wéi wierklech esou effizient, wéi se dat behaapten? Dat wäert och wuel vum Kand ofhänken. A vum Chauffeur...