Nodeems am Ufank vum Mount e Rekord bal gebrach gouf mat den Top3 vu Marathon-Leefer, déi engem Laser-Stréch nogelaf sinn fir déi 2 Stonnen-Limitt ze klappen, huet Nike eppes Neies fir de moderne Sport erfonnt.



Eng Lafbunn déi u sech ni ophält, eng Show déi iwwerall ze spieren, ze héieren an ze gesinn ass, e System deen et dem Leefer erméiglecht permanent géint sech selwer ze kämpfen. Den "LED Running Track" huet d'Form vum Buedem vum beschtbekannte Schong Lunarepic Flyknit an huet eng Streck vun 200 Meter. Dat Ganzt fënnt een zu Manila op de Philippinen.



Mat Nike kritt d'Lafen eng ganz aner Dimensioun...



De Spektakel deen hei proposéiert gëtt ass eemoleg a proposéiert de Leefer eng interaktiv Geschicht, wou all Participant géint sech selwer kämpft. D'Coureure kréien e virtuelle Personnage mat hirem Numm ugewisen, an de Sensor deen un de Schong hänkt, mécht dass den Avatar ëmmer kuerz virum Leefer ass. Esou kann ee sech selwer nolafen fir d'Motivatioun ze steigeren. Dat virtuellt Bild gëtt och méi grouss wann ee méi séier leeft. Eng ganz Rei Luuchte sinn um ganze Parcours installéiert fir d'Stëmmung ze verschäerfen. Bis zu 30 Leit kënnen hei gläichzäiteg matenee lafen, awer net onbedéngt géinteneen.



Hei geet et éischter ëm Erfarung an Erliefnes wéi ëm Kompetitioun. Et muss een och kee Profi si fir dës Lafbunn probéieren ze däerfen, all Mënsch, Amateur oder Avancéiert däerf sech hei vun dësem neien, interaktive System beandrocke loossen.



Ganz éierlech, och wann een net gär leeft, dat gëtt engem Loscht just e puer Tier ze joggen fir iwwerhaapt di ganz Technik hautno erliewen ze kënnen!