Déi Däitsch Bundeskanzlerin huet betount, dass net nëmme G7-Länner betraff sinn, mä all eenzel Land an all eenzel Regierung, déi de Fridden a sengem Land respektéiere wëll. D'Kommunikatioun tëscht de Länner muss besser ginn, esou dass de Kampf géint de Finanzement vum Terrorismus esou séier wéi méiglech gestäerkt ka ginn. Dat ass den Ufank vun der Victoire géint den Terror.Leschte Weekend hu sech d'G7-Membere mat verschidden Themen auserneegesat, beim Klima gouf et bis elo keng Eenegung, beim Terrorismus war all Mënsch um gläiche Niveau.Déi Britesch Premierministesch, Theresa May, wollt och an deem Kontext eng méi enk Zesummenaarbecht mat Internet-Firmen: Mir wëllen dass grouss Online-Entreprisen Programmer entwéckelen, fir geféierlechen Inhalt ze fannen an ze läschen. Mir wënschen eng méi eng Collaboratioun mat de Regierungen, déi dëse Contenu analyséieren an déi Léit fannen déi an dëser Propaganda aktiv sinn. Andeems grouss Firmen a sozial Netzwierker gezwonge ginn, matzeschaffen, hofft de G7 dass de Kampf géint dschihadistesch Reseaue méi staark gëtt.Verschidden Experten hu scho betount, dass Online-Profien dës Léisunge séier an einfach kéinten ëmgoen.