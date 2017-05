© AFP (Archiv)

Digital Kompetenzen: Extrait Xavier Bettel (29.05.2017) Bis 2030 wäert sech déi digital Wirtschaft extrem weider entwécklen. Schonn haut deet Europa sech schwéier, fir matzehalen.

Schonn haut wiisst déi digital Wirtschaft mat grousser Vitesse. Europa deet sech awer schwéier, fir mam Rhythmus mat ze halen.Zum Deel feelt et un digitaler Kompetenz, respektiv un Zesummenaarbecht. Fir deem entgéint ze steieren, gouf um Méindeg op Initiative hinn vun der Europäesch Kommissioun déi Lëtzebuerger Versioun vun Digital Skills and Jobs Coalition lancéiert. Et geet drëms, fir hei am Land déi digital Kompetenze vu privaten an ëffentlechen Akteuren zesumme ze bréngen an auszebauen. A senger Ried zu der digitaler Zukunft huet de Lëtzebuerger Premier och ganz vill Wäert op Schoul an op d'Jugend geluecht.