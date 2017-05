© Twitter/BruJoost

An Holland huet e jonke Kärel vu knapps 11 Joer eng ganz Rei Sécherheetsexperte mat sengem Wëssen a mat senger Technik beandrockt. "Vum Fliger bis zum Auto, vum Smartphone bis zum Haus: All Objet oder Spillsaach kann eng Connectioun hunn a benotzt ginn, fir alles ze kontrolléieren", esou de Reuben Paul, dee scho CEO vu senger Firma ass an eng ONG kreéiert huet. Hien ass iwwerdeems och de jéngsten Amerikaner, deen eng schwaarz Ceinture am Kung Fu Shaolin huet.



Am World Forum huet de Jong betount, dass egal wéi e Géigestand hautdesdaags eng Waff ka ginn. Zum Beispill: säin eegenen Teddybier. Deen connectéiert sech via Wifi a Bluetooth, fir Noriichten ze kréien oder ze schécken. Op der Bühn huet hien säi Laptop un en Nano-Computer ugeschloss, fir de Sall no Bluetooth-Apparater ze sichen. Grouss Iwwerraschung: Souguer déi grouss Experten, déi hir Smartphonen oder Tablette verschlësselt haten, waren um groussen Ecran ze gesinn ...



Mat senger Softwaren kann hien d'Kontroll vun egal wéi engem Apparat iwwerhuelen. Duerch e Smartphone huet hien an e puer Sekonnen eng kleng Luucht a sengem eegenen Teddybier ageschalt an e Message vum Public opgeholl.



Duerch säi Wësse wëll hien d'Jugend iwwer Cybersécherheet erzéien. Alles, wat een an eiser moderner Welt fënnt, ka géint eis benotzt ginn: Souguer de Frigo stellt eng Gefor duer. Et kann een duerch dës connectéiert Apparater, déi iwwerall am Haus sinn, perséinlech Donnéeë klauen, spionéiert ginn oder eng Persoun duerch seng GPS-Date fannen.



Eng Spillsaach kéint och ëmprogramméiert ginn, fir engem Kand eppes matzedeelen, wéi zum Beispill: "komm mir treffen eis op där Plaz, ech kommen dech sichen".



Aus deene Grënn wëll de Reuben d'ONG CyberShaolin grënnen, fir Jonk an Al iwwer d'Gefore vun der Cybersécherheet ze informéieren. D'Associatioun wëll di aktuell an zukünfteg Generatioune mam Wëssen a mat den néidegen Hëllefsmëttelen an der Technologie an Cybersécherheet ausrüsten.