Den 30. Mee 2007 ass Google Street View mat sengen 360-Grad-Biller an d'Liewe geruff ginn an, an 10 Joer sinn nawell vill ganz geckeg Biller zesummekomm.

Kee Mënsch? Google Street Views verpixelt ëmmer all Gesiicht. Beim Morgan Freeman schéngt dat net geklappt ze hunn. En "Ugly Van" on Tour. Dat kéint méi laang daueren... E klassesche Fall vun "net" verpixelte Gesiichter munchmol muss een och méi laang op e Bus waarden... aus dem Zoo fortgelaf? Zwillingen? wéi am Hitchcock-Klassiker e Geeschterfuerer e schlechte Moment erwëscht... « ZréckWeider »

Virun 10 Joer huet Google säi Billerdéngscht online gesat an d'Iddi, d'Stroosse weltwäit als Panorama ze gesinn, huet net nëmme fir Begeeschterung gesuergt, mä och fir witzeg Momenter. Dacks fënnt een deemno ganz skurril a kuriéis Zeenen, déi mat der Google-Kamera festgehal goufen an eben um Internet gelant sinn. Allerdéngs verschwannen dës Biller awer no an no, Google ass nämlech beméit déi méi heekel Momenter géint nei Opnahmen auszetauschen, zum Beispill wa Waffen op ëffentleche Plazen am Spill sinn.En anere Grond, wisou déi geckeg Biller och verschwannen, Google Street View muss ëmmer um neiste Stand sinn, schliisslech fiddere si och hir eegen Navi-Applikatioun mat dësen Opnahmen.De Google-Grënner Larry Page hat schonn 2004 d'Iddi, dat weltwäit Stroossennetz als Panorama ze fotograféieren an esou de Leit eng virtuell Rondrees ze erméiglechen. Doraus ass de berühmten Auto mat der Kamera um Daach entstan. Déi éischt Biller vu San Francisco, New York, Las Vegas, Miami an Denver waren dunn knapp 3 Joer méi spéit online.