© essential

© essential

Dës Woch huet d'Start-up Essential e fonkelneien Android-Produit virgestallt, deen de ganz einfache Numm "Phone" kritt huet. Dës Presentatioun huet direkt fir vill Reaktioune gesuergt, aus dem ganz einfach Gronn, dass de Grënner vun dëser Firma Andy Rubin heescht, de Mann hannert der Firma Android, déi vu Google virun 12 Joer opkaaft gouf.Dësen Essential Phone huet u sech alles fir e grousse Succès ze hunn: ganz héichwäerteg technologesch Eegenschaften, awer och een integrale Bildschierm, souwéi um leschten Samsung Galaxy S8 an anscheinend och um nächsten iPhone 8. Nom Motto "Big Screen Small Phone" (groussen Ecran, klengen Handy) wëlle si weisen, dass net alles ëmmer méi grouss muss ginn, fir méi Plaz ze hunn.Grousse Fortschrëtt bei dësem Model ass d'Këscht vum Smartphone, déi net méi aus Plastik an Aluminium ass, mä aus Titan a Keramik. Eng robust Mëschung, déi all Accident soll iwwerliewen.Dobäi kommen op d'Récksäit magnéitesch Verbindungen, déi et an enger éischter Phas méiglech maachen, de Smartphone ouni Kabel opzelueden. Eng Base soll dat Ganzt spéider och ganz einfach verwierklechen. Méi spéit ass och, ënner anerem, eng 360-Grad-Kamera virgesinn, déi een einfach un den Handy befestege kann. Dës Kamera gëtt natierlech vun der nämmlechter Firma gebaut.Eng ganz seriéis Konkurrenz fir déi grouss Nimm aus der Smartphone-Welt, déi am Moment an der Virbestellung fir de Präis vu 699 Dollar (ronn 622 Euro), a bis op Weideres nëmmen an den USA ze kréien ass. Fir d'Kamera kann een nach emol 50 Dollar (ongeféier 44 Euro) derbäirechnen.Essential huet och den "Home"-Projet virgestallt, eng Zort perséinlechen Assistent wéi Google Home oder Amazon Alexa, déi der Stëmm vum Besëtzer follegt. Hei gëtt eng Software benotzt, déi duerno d'ganzt Haus wäert kontrolléieren an aktivéieren.