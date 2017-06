© afp

© Paris Drone Festival

D'lescht Joer hate sech ronn 150.000 Zuschauer fir dësen "neien" technologesche Rendez-vous an der franséischer Haaptstad zesummefonnt, esou d'Märei vu Paräis. Eng gratis Manifestatioun fir all Fan vun Dronen, déi ëmmer méi präsent an eisem Liewe ginn.D'Course gëtt op enger Längt vu 600 Meter geflunn, um ieweschten Deel vun der Avenue des Champs-Elysées mat engem Iwwergang duerch den Tunnel de L'Etoile, wat net esou einfach gëtt, vue dass dës kleng Flitzer mat Spëtzte vun 100 bis 140 Km/h fléie kënnen. Alles gëtt aus Sécherheetsgrënn an enger riseger Këscht organiséiert.

© Paris Drone Festival

Eng Aktivitéit, déi ëmmer méi Succès huet, virun Allem déi méi kleng Modeller oder déi mat deene Fotoen oder Videoen produzéiert ginn. Eng Kategorie gëtt och ëmmer méi representéiert, an zwar déi Leit, déi mat hirer Drone Course fléien, souwéi haut zu Paräis. De gewësse Budget huet ongeféier déi selwecht Beweegung, wéi d'Drone selwer. Bei 500 Euro fänkt et un, duerno kann et ganz séier an d'Luucht goen. Et kann een awer och just nokucken a vum ganz eemolege Kaméidi profitéieren!