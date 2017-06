© afp

End of an era pic.twitter.com/YL9fNt38xA — Sean Cook (@theSeanCook) June 5, 2017

I'm thrilled to introduce Password AutoFill for Apps. If your app has a login screen, I have information for you. Session 206. Wed, 9am. — Ricky Mondello (@rmondello) June 5, 2017

Eng ganz kleng Ännerung an den System-Astellunge vum zukünftegen iOS a schonn ass alles anescht. Et gëtt méi komplizéiert, fir sech an Apps anzeloggen, déi e soziale-Reseau-Konto benotzen.D'Ännerung ass ganz einfach: "sozial Konte si vun den iOS 11 Astellungen erausgeholl ginn. Aner Apps kréie keen Accès op dës Konte méi, wou eng Persoun schonn ageloggt war", esou de Sean Cook, online Spezialist:D'Noriicht gouf kuerz drop och vun Axios, enger spezialiséierter Websäit déi Business, Politik, Hightech an Medie Trends analyséiert.Wann ee bedenkt, wéi vill Leit Facebook oder Twitter benotzen, fir sech an aner Apps anzeloggen, gëtt et an Zukunft bestëmmt vill méi komplizéiert, fir seng Aktivitéit um Smartphone ze handelen.Et ginn natierlech Léisungen, wéi zum Beispill de "Mobile Web", wat genee souvill heescht wéi: Safari benotzen, fir sech op Facebook anzeloggen an doduercher seng Detailer an aner Apps späicheren. Vill méi komplizéiert awer fir verschidde Leit, vläicht och méi sécher.Apple huet awer och indirekt vun enger anerer Léisung geschwat duerch den Tweet vun engem Software Ingenieur, deen anscheinend op engem Passwuert-Manager schaffe géif. Wann d'Applikatioun e Formular huet, fir sech anzeloggen, gëtt et och dofir eng Äntwert, esou d'Noriicht op Twitter.Et wier natierlech eng akzeptabel Léisung, mee déi grouss Fro ass a bleift: firwat geet Apple an déi Richtung? Ass et eng Fro vu Sécherheet an Privatsphär oder well se permanent aneschters wëlle sinn? Experte schwätze vun enger Vereinfachung vum System, an esou d'Ausschléisse vu verschidden Astellungen, déi net direkt eppes mat Apple ze dinn hunn. Wéi scho ganz dacks online betount gouf: hei gouf de Confort vum Client net onbedéngt berécksiichtegt.