© UO

© UO

Eng selbstänneg Këscht, déi een iwwerall transportéiere kann soubal d'Batterien opgeluede sinn. Hei gëtt e kloert Bild mat enger staarker Intensitéit ugebueden, dat duerch eng mächteg Laser-Quell, déi bis zu 60 ANSI Lumens bréngt. De Bildschierm benotzt flësseg Kristallen op Silikon fir de Status vum Apparat ze weisen.Kleng a praktesch, hei ass den Uschloss immens einfach: mat oder ouni Kabel. Alles leeft iwwer WIFI oder mat engem normalen HDMI/MHL-Kabel.Elo ass HD iwwerall de Minimum, an hei ass et net aneschters: eng Opléisung vun 1280x720, perfekt fir e Film ze kucken oder e Projet op der Aarbecht virzestellen.Mat dëser klenger genialer Maschinn braucht ee kee Fokus, well de Laserstral automatesch entdeckt wéi wäit d'Zil ass an ëm wéi eng Surface et sech handelt. Alles leeft ouni manuell Handlung. E Konzentrat un Technologie wat an dësem Küb vun 5,58cm passt, dat ass bal net ze gleewen.D'Fläch, déi benotzt gëtt fir d'Projektioun, kann eng maximal Gréisst vun 2,50 Meter op 50Zentimeter hunn, méi grouss also wéi verschidden Tëleeën. Agebaute Lautsprecher maachen d'Experienz nach méi einfach a bréngen e korrekten Toun eraus, mä mat där Gréisst soll een net ze vill erwaarden.De Constucteur vun dësem Projekter versprécht lieweg Faarwen an eng exzellent Bildqualitéit. Fir 450 Dollar, e bësse méi wéi 400 Euro, kritt een de Smart Beamer ze kafen!