E jonken Amerikaner, Kevin Freshwater, huet den 29. Mee e Video op Snapchat, Facebook an Instagram publizéiert, dee méi wéi 80 Millioune Mol gekuckt ginn ass. Dat war den neien Ufank vum Phänomen "The Floor is Lava" um Internet. Am Clip gesäit een de Kevin a seng Frëndin Jahanna James een nom aneren den Challenge unzehuelen.







E Meedchen, dat dobaussen op eng Poubelle spréngt, e Kand, dat doheem op Miwwele ronderëm turnt, oder och nach e Jong, deen an engem Supermarché op e Koup Këschte spréngt ... et kéint ee sech nawell Froe stellen.Et geet u sech ëm en harmlost Spill, wou een de Buedem bannen 3 Sekonne muss verloossen, fir sech vun der "Lava" ze retten, soubal "Floor is Lava" gesot gëtt. Dat heescht, et däerf een net méi de Buedem beréieren ... wat heiansdo zu ganz geckege Situatioune féiere kann, wéi zum Beispill an engem Supermarché oder an der Strooss. All Géigestand, deen e bëssen an der Luucht ass, gëtt benotzt, fir sech a "Sécherheet" ze bréngen.Dëst Spill ass awer keng Erfindung aus dësem Joer, deemools, wéi den Internet oder de Smartphone just en Deel vu Science-Fiction-Filmer war, hu scho ganz vill Kanner sech vum hëtzege Buedem misse retten.Et gëtt och e Video aus dem Joer 2014, wou e klengt Kand op Kanapeeë spréngt, fir de Buedem net unzepaken. Mat engem Papp, deen Grafiker ass, gesäit alles nach méi dramatesch aus. Mä dëse Video war anscheinend net staark genuch, fir dass méi Leit et géifen nomaachen.Et gëtt och eng ganz Rei Witzer , déi zanter Joren online zirkuléieren, keen hat awer den Trend mat esou engem Succès nees opgefrëscht. Et fënnt ee mëttlerweil allerhand Videoen op all den Plattforme mam Lava-Buedem, sief et dobannen, dobaussen, vu Klengen oder Erwuessenen ...Et soll een allerdéngs oppassen, wou dëst Spill ofleeft, fir sech net enger richteger, reeller Gefor auszesetzen a Problemer ze kréien.