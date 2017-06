Dëst ass eng Applikatioun fir Schüler aus der Formation Professionnelle. Et kann een an Zukunft online säi Formatiouns-Parcours a seng individuell Progressioun suivéieren. Zu all Moment ka gekuckt ginn, wéi vill Modulle scho gepackt sinn a wéi vill der nach musse gepackt ginn. D'Donnéeë gi pro Semester à jour gesat.



Den Accès ass just fir déi concernéiert Schüler an en ass securiséiert.



COMMUNIQUÉ

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse vient de lancer « eduBoard », une nouvelle application à l'intention de tous les élèves de la formation professionnelle.

Accessible à l'adresse http://eduboard.lu, ce tableau de bord permet à chaque élève de suivre en ligne son parcours de formation et sa progression individuelle, qu'il soit inscrit dans une formation DT (diplôme de technicien), DAP (diplôme d'aptitude professionnelle) ou CCP (certificat de capacité professionnelle).



Avec « eduBoard », l'élève voit à tout moment combien de modules il doit suivre obligatoirement pendant sa formation, combien de modules il a déjà réussis et combien il doit encore réussir pour clôturer avec succès les différentes étapes de son parcours (progression annuelle, bilan intermédiaire, bilan final, ...). Les informations dans « eduBoard » sont mises à jour semestriellement, à l'issue des conseils de classe.



L'accès à l'eduBoard est strictement personnel et sécurisé moyennant le système de gestion d'identité et d'accès IAM (identity and access management) mis en place par le Centre de gestion informatique de l'éducation (CGIE) du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.



La plateforme « eduBoard » vient s'ajouter aux 154 fiches explicatives des formations professionnelles offertes dans les lycées luxembourgeois, publiées à la rentrée 2016-2017. Elle complète ainsi le dispositif d'informations indispensables à l'orientation et à la progression des élèves de la formation professionnelle.