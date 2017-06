© AFP

Dës nei Versioun soll de mächtegste Konkurrent vun der PlayStation 4 ginn, esou ee Responsabel vu Microsoft: "An dëser Maschinn gouf dat Bescht un Technologie benotzt." Vum 7. November u kann ee se fir 499 Dollar (ronn 446 Euro) kafen. Dës nei Konsol ass mat Xbox-Spiller vun der aler a mat Televisiounsecrane vun der neier Generatioun kompatibel. An Zukunft kann een also an der Ultra-HD a 4K spillen, esou Microsoft.

Natierlech war dat och eng perfekt Geleeënheet, fir en aktualiséierte Katalog vu Spiller ze presentéieren, mat 42 neier, dovunner 22 exklusiv op der Xbox One X.

Zanter Enn 2013 ass d'Playstation 4 vu Sony de Leader um Maart, de japaneschen High-Tech-Spezialist hofft, dass 78 Millioune PS4 bis zum Schluss vum Joer verkaf ginn. De Grupp kann mam Gaming säi Benefice definitiv stäerken.

Op der Säit vun Nintendo gouf déi lescht Konsol Switch am Mäerz mat vill Succès lancéiert, fir Fans ass d'Spill Legend of Zelda mëttlerweil schonn e Klassiker.

Haut geet de Gaming-Salon E3 offiziell op, wou normalerweis nëmme Profien Accès kréien. Dëst Joer goufen am Viraus 15.000 Tickete fir de Präis vun 149 Euro fir Fans verkaf.

D'ESA, d'Electronic Software Association, den Organisateur vum Evenement, huet de Maart vum Videospill an Amerika op 30,4 Milliarden Dollar fir 2016 geschat, dat si ronn 27,2 Milliarden Euro. Do ass also nach Business ze maachen!



Et kann ee fir verschidde Gespréicher oder Presentatiounen live mat dobäi sinn, iwwer de Site http://live.e3expo.com/.