Wann ee gepickt gëtt, kraazt et, nervt et an et soll een et am Beschte si loossen. Sou einfach geet dat awer net, dofir hei d'Léisung fir d'ganz Famill!

Et ass waarm dobaussen, d'Sonn schéngt an den Himmel ass blo an deemno ass dat och d'Saison vun de Beien, Harespelen, Seechomessen a Moustiquen. Fir déi Leit, déi gär vill Zäit dobausse verbréngen, ginn et bis ewell scho vill Produiten, déi hëllefe wann ee gepickt ginn ass. Dat sinn dann awer éischter Medikamenter, Crèmen, Pudder oder soss nach aner Produiten, fir d'Péng ze reduzéieren.Elo gëtt et eppes Neies um Marché, an zwar näischt, wat chemesch um oder am Kierper reagéiert. De Bite Helper gëtt direkt op d'Haut placéiert, do wou ee gepickt ginn ass a wou et dee Moment wéi deet. Mat engem Klick schéckt den Apparat, deen ausgesäit wéi e Bic, déi sougenannten Thermo-Pulse-Technology, déi u sech aus Hëtzt a Vibratioune besteet. Dës Method erméiglecht eng besser lokal Bluttzirkulatioun, wat de Bass an e puer Sekonnen stoppt.Dëse Stëft ass ganz einfach ze gebrauchen an d'ganz Famill kann dovu profitéieren. allerdéngs soll een de Gebrauch bei Kanner ënner 4 Joer vermeiden. Et geet hei just ëm zwee Komponenten: Hëtzt a Vibratiounen, keng chemesch oder gëfteg Substanzen kommen zum Asaz. De Bite Helper kann een esou dacks benotze wéi ee wëll, soulaang déi zwou AA Batterien halen. Duerno gi se ganz normal ersat.Haaptsächlech am Summer, och hei am Land, muss ee sech virun deene pickegen Déieren an Uecht huelen a vill ze dacks, besonnesch an der Nuecht gëtt ee vun de Moustique extra vill gequält. Dohier ass et héich Zäit ginn, dass sou een Apparat erfonnt ginn ass, deen den nervege Bass hëlt, an nach ouni engem Déier oder Mënsch wéi ze doen.