Eng Grupp vu Chercheuren huet viru Kuerzem annoncéiert, eng nei Tënt entwéckelt ze hunn, déi mat Ännerungen am Kierper kann d'Faarf änneren. Niveauen ännere permanent, an et ass wichteg, déi am A ze behalen, zemools am Fall vun Diabetis.Dermal Abyss heescht de Projet, dee vum Katia Vega vum MIT-Recherche-Labo geleet gëtt a proposéiert traditionell Tattoo-Tënt mat Bio-Sensoren ze ersetzen, déi mam pH, mam Salz a mam Zocker vun der interstitieller Flëssegkeet, fir dass déi mënschlech Haut sech zu engem reegelrechten "interaktiven Ecran" verwandelt. D'Faarwe vum Tattoo géifen direkt mat de biologesche Facteuren änneren, an esou ee medezinesche Suivi an eng wichteg Diagnostik erméiglechen.Déi interstitiell Flëssegkeet fënnt een tëscht den Oderen an den Zellen an der Haut a stellen ongeféier 16% vum mënschleche Gewiicht duer. Am Moment ginn et, der Fuerscher-Equipe no, dräi verschidden Tënten, déi mat dëser Flëssegkeet reagéieren. Déi Tënt, déi mat der Glukose wierkt, wiesselt vu Blo op Brong wann den Zockergehalt am Blutt an d'Luucht geet. Et wier fir Diabetiker eng ganz einfach Léisung, direkt informéiert ze sinn, fir an dësem Fall, liewenswichteg Detailer vu sengem Kierper ze kennen.Eng zweet Tënt wiesselt vu Rosa op Mof, fir den pH-Taux ze moossen, an eng drëtt Tënt kann d'Quantitéite vu Salz kontrolléieren, andeems eng gréng Faarf ënner UV-Strale glänze géif.Am Moment ass Dermal Abyss nëmmen e Projet, deen dës Methoden op Schwäin-Haut getest huet mat Injektioune fir déi verschidde Flëssegkeeten unzepassen. Am Video gesäit een eng Simulatioun, wéi dësen Tattoo kéint ausgesinn:

Et brauch een awer nach Zäit, ier dës Technologie op Mënsche kann ëmgesat ginn. E puer Test-Etappe musse nach mat Déieren ofgeschloss ginn ier et dann bäi eis ka lass goen. Ënnert Anerem mussen d'Fuerscher erausfannen, ob et keng Niewewierkunge vun der Tënt ginn an déi ganz Technologie op Allergien analyséieren.Eng zukünfteg Léisung steet also hei schonn um Pabeier, allerdéngs muss een als alleréischt Konditioun och frou sinn ... mat Tattooen!