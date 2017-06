© samsung

Et gëtt Zäit fir déi "normal" Ecranen, Plaz ze maachen. Zanter e puer Méint, erliewe mer een Duerchbroch vu Moniteuren, déi komplett geckeg sinn: Format, Opléisung, Gréisst, heiansdo gebéit, heiansdo bis zu 5K, heiansdo an engem 21:9-Format ... et gesäit een eng reegelrecht Befreiung vum Bildschierm wat de Konsument natierlech extrem frou mécht, well de Choix ëmmer méi grouss gëtt.Samsung huet et net aneschters gemaach: dat neit Monster huet eng iwwerdimensional Diagonal vun 125 Zentimeter an engem 32:9-Format. Fir kloer ze schwätzen, et sinn zwee 16:9-Ecranen niewenteneen. A punkto Opléisung geet et hei ëm 1080 Pixel an der Héicht, an eng geckeg 3840 an der Längt!Fir déi, déi op d'Detailer oppassen: eng Bildwidderhuelfrequenz vun 144Hz, eng Luminositéit vu 600 Nit fir eng Reaktiounszäit vun enger Millisekonn. Am grousse Ganze kann een hei behaapten, dass d'Fakten exzellent sinn. De Produzent schwätzt vun enger Milliard Kombinatiounen an Téin an de Faarwen.E Pluspunkt gëtt et fir den Eye Saver-Modus, deen am Fall vun enger verlängerter Zäit virum Ecran d'Ae schützt. HDR mécht d'Spillen (oder d'Schaffen) méi realistesch mat engem System, deen déi däischter Punkte wierklech däischter mécht, an ëmgedréint fir déi hell Plazen am Bild.Et muss een awer e bësse Plaz um Pult hunn, well dat Ganzt eng Mooss vun 1.2 Meter huet. Fir de Präis muss ee sech och scho Gedanke maachen, well dëst XXL-Bildschierm an e puer Méint fir de Preis vun 1499 Dollar (1340 Euro) ze kréien ass. E puer Medie konnte sech e Bild vun dëser Neiegkeet maachen an d'Konklusioun war bis elo neutral, mat engem Androck, deen éischter a Richtung technesch Demo goung wéi e richtege Produit.