Obwuel meeschtens vu finanzielle Problemer an der Press geschwat gëtt, d'Firma ass ganz kloer am Liewen a wëll d'Innovatioun an der Video-Welt net opginn.

© gopro

Wéi déi spezialiséiert Säit Mashable mellt, huet GoPro d'Press op eng ganz privat Presentatioun am Colorado invitéiert. Do gouf nieft Animatiounen an e Bilan och déi nei Action-Kamera, oder Lifestyle-Cam wéi den CEO vu GoPro, Nick Woodman soe géif, presentéiert.No der Hero5 Black, Hero5 Session an d'Karma-Drone kommen elo lauter Léisungen, fir d'Editioun an d'Produktioun vu Videoe méi einfach ze maachen.Zanter Joren huet déi kalifornesch Firma vun 360-Grad-Kamerae geschwat, dëst Joer ass et esouwäit mat der GoPro Fusion. Am Abrëll gouf e klengen, ganz minimalen Teaser geschéckt, dës Kéier konnt sech déi spezialiséiert Press vum neie Produit iwwerzeege loossen.Dëse Modell ass awer net déi éischt 360-Grad-Kamera vun der amerikanescher Mark, Omni ass awer nëmme fir Profie geduecht, ka bis zu 8K-Biller ophuelen a kascht net manner wéi 5000 Dollar (ronn 4500 Euro).

Dës Presentatioun huet nëmmen e puer Informatiounen mat op de Wee ginn, an zwar, dass zwou ronn Lënsen den Haaptbestanddeel vum Video-Ophuelen duerstellen, e bësse wéi op der Omni-Kamera, d'Resultat vun ongeféier 6 GoPro-Cams. De Präis an een Datum goufe net matgedeelt. Et misst awer méi deier sinn wéi d'Konkurrenten vu Samsung oder Ricoh, well an dësem Fall d'Opléisung méi héich ass.



D'Biller ginn an enger 5.2K-Qualitéit mat 30 Biller pro Sekonn opgeholl. Eng kleng Revolutioun am 360-Grad-Filmen ass, dass de Fouss oder de Stand vun der Kamera komplett integréiert gëtt. Wou aner Marken dëse Punkt mat engem Logo oder Krees ersetzen, gëtt hei eng richteg virtuell Sensatioun vun 360-Grad offréiert.



De Look ass e bëssen dee vum alen Instagram-Logo, mä passt awer an den Design vum Hero5. GoPro huet natierlech u seng aktuell Cliente geduecht a proposéiert genau den nämmlechte System, fir d'Kamera festzemaachen.





© gopro

D'Qualitéit vum amerikanesche Leader däerf näischt vergiessen: genuch Plaz fir eng anstänneg Batterie, e Schlitz fir eng microSD-Kaart an een USB-C-Stecker. Den Display ass deen, deen Hero-Benotzer scho gutt kennen.Méi Detailer missten also am Laf vun den nächste Méint kommen, bis dohinner kann ee sech nach dëse Video ukucken, fir Kapassitéite vun dëser neier Kamera erliewen ze kënnen. Anscheinend ass et nach besser mat enger VR-Mask ...