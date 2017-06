© afp

Den amerikaneschen Video-On-Demand-Ris, deen op weltwäit méi wéi 100 Milliounen abonnéiert Clienten ziele kann, huet d'Nouvelle dës Woch annoncéiert.



Geschafft gouf mat den Dreamworks Studioen, déi schonn zesumme mat Netflix een exklusiven Animatiounsfilm iwwer den Shrek-Personage Puss in Boots (Der gestiefelte Kater oder Le chat potté) produzéiert hunn.



Déi berühmt Kaz ass an engem Mäerchebuch stieche bliwwen a fir do erauszekommen, huet de Kueder e puer Optiounen. Déi jonk Spectateure kënnen déi dann am Laf vun der Geschicht bestëmmen.

© netflix

Vum 14. Juli un ass dann een aneren Animatiounsfilm mat dësem System op Netflix ze gesinn: d'Aventure vum Buddy Thunderstruck.



All Kéiers sti méi wéi 10 Zeenarien zur Verfügung. Dës Filmer kënnen iwwerall op der Welt, do wou et Netflix gëtt, gekuckt ginn, ausser déi déi Apple TV benotzen oder mat Android-Apparat fueren.

Eng Kanner-Programmatioun war eng logesch Iwwerleeung, well se och ouni Interaktivitéit esou mat de Personnage schwätzen, wéi wa se wierklech do wieren a lauschtere kéinten. Vun elo un ass dann d'Gespréich a béid Richtunge méiglech, esou Netflix.