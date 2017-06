© f.lashes/kickstarter

"Fun & Lashes", also Spaass a Wimperen, dat ass de Motto vun dësem Projet, deen elo schonn e grousse Succès op Kickstarter huet.Fir nach méi "amazing" a "fabulous" ze sinn, zum Beispill um Virowend vum Nationalfeierdag, wier dat definitiv eng Iddi, déi fir e speziellen Optrëtt suerge géif.Et sinn u sech ganz einfach LED-Wimperen déi mat der Beweegung vum Kapp a vum Kierper reagéieren. Praktesch all Beweegung huet säin Effekt: Danzen, Sprangen, Selfie-Posen... an et gi verschidde Muster a Faarwen fir de coolste Look op der Danzpist.E Kontroller gëtt hannert dem Kapp un d'Hoer (oder un eng Perréck) festgemaach a mat engem diskrete Kabel un déi zwou Wimperen connectéiert. Eng Mënz-Batterie, déi een och an deene meeschten Auere fënnt, suergt fir iwwer 4 Stonnen Luucht am Gesiicht.Et besteet keng Gefor fir d'Haut oder fir d'Aen, well LED'en keng Hëtzt produzéieren a waasserfest sinn. 3 Volt ginn duer, fir dass déi kleng Liichtercher funktionéieren.De Projet ass nach an der Phas vun der partizipativer Finanzéierung op Kickstarter an huet schonn no just e puer Deeg d'Zil vun der Campagne erreecht.