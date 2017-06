© Domaine Public

Alors, le "Blue Whale Challenge" c'est quoi?



D'après Claude Meisch, le ministre de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse lorsqu'on parle de "Blue Whale Challenge", on parle d'un "soi-disant « jeu » qui consiste à relever cinquante défis violents vis-à-vis de soi et qui promeut la déstabilisation psychique voire le suicide de l'utilisateur".



UN PHÉNOMÈNE QUI N'EN EST PAS UN? Importé de la Russie, où il aurait poussé 130 jeunes au suicide en six mois le "défi de la baleine bleue" est surveillé de près par les autorités française.

Selon le courrier parlementaire du ministre, le phénomène serait connu au sein du gouvernement et il serait lui-même "en contact régulier avec les acteurs pédagogiques et socio-éducatifs de ses services, ainsi qu'avec ses experts techniques afin d'observer la situation et de suivre son évolution".



Un phénomène qui ne se serait pas propagé au Luxembourg si l'on en croit les dires de M. Meisch. La Police Grand-Ducale et les experts des programmes "Bee Secure" et "KannerJugendTelefon - Helpline Bee Secure" n'auraient reporté aucun cas de ce genre pour l'instant.



PAS DE PRÉVENTION?

Le député DP, Gilles Baum, a posé la question au ministre en indiquant qu'en France, "le ministère de l'Education nationale a demandé à tous les membres de la communauté éducative d'adopter la plus grande vigilance face à ce jeu" et que "la Police nationale a également lancé une campagne prévention".





Aux yeux du ministre de l'Education Nationale, la plateforme "Bee Secure" assurerait le rôle de prévention contre ce "challenge" malsain."Le programme a été lancé en 2009 et a comme mission de sensibiliser les enfants, les jeunes ainsi que les multiplicateurs socio-éducatifs et de l'enseignement aux risques et aux mauvais usages de l'Internet".Pas de prévention spécifique donc, si ce n'est pour des "informations" concernant le Blue Whale Challenge mises en ligne sur les plateformes Bee Secure et Security Made in Luxembourg.Si le phénomène n'est pas encore répandu dans le pays, les risques qu'il implique pourraient justifier une campagne préventive plus accessible au grand public, l'idée étant de prendre le mal à la racine.