A Frankräich huet eng Persoun vun 10 Problemer fir anzeschlofen, dat si méi wéi 7 Millioune Fransousen. Eis modernt Liewen huet heiansdo Konsequenzen op eis Gesondheet oder op den Alldag.Dacks gi Schlofpëlle verschriwwen, déi awer mat der Zäit geféierlech kënne ginn, d'Stierflechkeet gëtt mat 4 multiplizéiert an dat scho bei 18 Pëlle pro Joer, ouni vum Budget ze schwätzen.Déi Responsabel hannert dem Dodow-Projet probéieren d'Dokteren ze sensibiliséieren an hire Produit amplaz Pëllen un d'Patienten ze proposéieren. Bis elo goufen net manner wéi 67.000 Unitéite verkaf, mat engem Resultat vu méi wéi 75% Zefriddenheet bei Leit, déi et getest hunn.Am Duerchschnëtt brauch eng Persoun, déi deemools 60 Minutte fir anzeschlofen gebraucht huet, elo just der nach 24. 2,5 Mol méi séier also fir een Apparat, deen ee just eng Kéier bezuele muss.Mat enger Luucht-Therapie bréngt Dodow de Patient vun engem Schlofrhythmus vun 11 Ootmunge pro Minutt op eng Frequenz vu nëmme 6 Ootmungen. D'Punkten, déi de Produit op de Plafong projezéiert, hëllefen fir d'Konzentratioun op e minimale Niveau ze bréngen an Gehirfunktioun ze berouegen. Eng Aart Hypnose fir schiedlech Gedanken ze vergiessen. No 8 oder 20 Minutte Gebrauch, ass een an ideale Konditioune fir anzeschlofen.Yoga, Meditatioun oder, am schlëmmste Fall, Pëllen fir anzeschlofe sinn elo eriwwer: et brauch ee nëmmen eng Kéier 49€ ze bezuelen an ze hoffen, dass dës modern Léisung bei sech selwer klappt. It's Dodow Time!