© kalium labs

© kalium labs

Eng Box, déi een humanoide Look huet mat enger super Leeschtung, déi Iddi hat bis elo kee gehat. Een amerikanesche Studio huet d'"Sound Heroes" gebaut, eng Zort Superhelden, déi un alles denken, fir eng ganz gelonge Stëmmung ze schafen: Toun, Visioun, Effekter an eng ganz Rei praktesch Funktiounen.Kalium Labs wollte vun Ufank un eppes proposéieren, wat all Fan vu Marvel oder DC a senger Stuff wollt: eng exklusiv Statu vun engem Musek-Superheld. Nieft exzellenten Héichten-Lautsprecher an extra déiwe Bass-Subwoofere kann dëst reegelrecht Konschtstéck och déi Plaz ronderëm sech faarweg beliichten duerch seng LED-Basis. Handye kann een um Dock direkt oplueden, mat oder ouni Kabel. D'Wifi-Signal kann eise Superheld och verstäerken, fir bis zu 12 vu senge Kollege mateneen uschléissen ze kënnen, fir de perfekte Sound am ganzen Haus ze hunn.Den Design vu senge Formen ass ganz streng iwwerluecht ginn, fir dass all Element seng Plaz huet, esou dass een u sech näischt gesäit. Et kritt een dat Ganzt an zwou Gréissten: de Prime, 45 Zentimeter an de Premium, 72 Zentimeter.Dat Bescht kënnt awer zum Schluss: Wa Kollegen dat Konschtwierk bewonneren, kann ee se nach méi mat der integréierter Dampmaschinn beandrocken! Net onbedéngt néideg, awer d'Amerikaner hunn hire Produit mat dësem Effekt equipéiert, fir dass all Mënsch seng Stuff an eng Super-Disko mat dësem Superheld vun der Zukunft verwandele kann.Am Moment nach an der Finanzement-Phas, missten d'Sound Heroes am Oktober op de Maart kommen. Seng Createure wollte fir déi lescht Etapp virun der Produktioun eng Hëllef vun 20.000 Dollar sammelen, si kruten der scho ronn 320.000 op Indiegogo , wou een eng ganz Rei spezial Offere kritt, fir de Start vun dësem neien Hype, deen an all Geek-Stuff bestëmmt säi klenge Succès kritt.