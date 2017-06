Op engem Fest, um Maart oder einfach an der Strooss: Et ka virkommen, dass Kanner heiansdo net oppassen, wuer se trëppelen a sech dann am Gewulls verlafen ... et kann ee se ruffen, hinnen uruffen, mä leider kritt ee grad dee Moment keng Äntwert. Dann ass et normal, datt een ufänkt, Angscht ze hunn - e Gefill, dat deen Ament souwuel déi Kleng wéi och déi Grouss fillen.



Dacks kënnt, zum Gléck, Hëllef vu Leit, déi et gutt mengen a bereet sinn, déi Situatioun nees an d'Rei ze bréngen. Esou eng Gefor kann een awer evitéieren!







Zu Lëtzebuerg gëtt am Moment eng ganz effikass Léisung ugebueden: de ganz einfache Konzept "Cooltatou". D'Viviane Wirtz an den Thierry Mathurin hu mat hire 6 Kanner ganz vill Erfarunge gesammelt an haten d'Iddi, esou een "Tattoo" ze proposéieren.



Et geet drëms, wann d'ganz Famill op een Ausfluch geet, esou eng Zort Plooschter op den Aarm vum Kand virum Depart ze pechen. D'Eltere schreiwen, mat engem spezielle Bic, dee matgeliwwert gëtt, eng Telefonsnummer op, wou ee se kann erreechen, falls d'Kand fonnt gëtt. Praktesch ass et och, wann d'Kand vun enger Persoun gehollef kritt, déi net seng Sprooch schwätzt. Et kann een och aner Noriichten drop schreiwen, wéi zum Beispill d'Allergien, déi d'Kand huet, wann et mat enger Grupp an der Vakanz ass.







Ouni Latex an ouni Gefor fir d'Haut kann de Plooschter oder den Tattoo ouni Problem erofgeholl ginn, wann den Dag bis eriwwer ass.



Et geet duer, säi Kand mat an de Shopping Center ze huelen, fir esou eng Situatioun erliewen ze kënnen, awer och op der Plage, op engem Event dobaussen, um Fluchhafen oder ganz einfach an enger Strooss, wou vill Leit ënnerwee sinn.



Dëse praktesche Produit kann een direkt online bestellen op Cooltatou!