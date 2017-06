© AFP

Dat kéint zu all Moment nees geschéien an nach méi schlëmm ginn, wéi bis elo. Dat sot de Chef vun der europäescher Filiale vun Europol, Rob Wainwright an engem Interview mat der "Osnabrücker Zeitung".



Hien huet am selwechten Otemzuch awer och d'Noléissegkeet vu ville Konzerner weltwäit kritiséiert. Vill International Konzerner hätten hir Computersystemer nach ëmmer net adequat securiséiert.



De Chef vun Europol huet och ervirgehuewen, dass d'Attack mat der Erpresser-Software "WanneCry" viru sechs Wochen ee gutt Beispill dofir gewiescht wier, wéi Konzerner kënnen digital erpresst ginn. Dat wier awer duerchaus ze evitéiere gewiescht.



WannaCry wier keng High-Tech-Attack gewiescht. D'Konzerner missten awer elo dréngend norëschten. D'Attacke wieren eng Warnung fir all d'Entreprisen op der Welt, hir Hausaufgaben ze maachen, sou nach de Chef vun Europol am Interview.