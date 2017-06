© afp

Leschten Dënschdeg huet een Erpresser-Trojaner säi Wee duerch d'Welt vun der Ukrain aus fonnt. Grouss Multinationalen souwéi och Institutioune ronderëm de Globus waren nees Affer vun engem Virus ginn, dee verschidden Nimm huet an d'Dateien um Computer, dee Windows als System benotzt, ganz einfach blockéiert huet. Déi betraffe Persoune waren dozou opgeruff, Léisegeld ze bezuelen, fir hire Computer nees normal benotzen ze kënnen.Den amerikanesche Labo Merck, déi franséisch Bank BNP Paribas oder d'Kontrollstatioun vun Tschernobyl waren ënnert anerem bei dëser zweeter Well attackéiert ginn.Experte si sech net sécher wéi dës Attack geschéie konnt. E Problem bei Windows ass scho bekannt an ass scho vu "WannaCry" benotzt ginn, fir de System z'infizéieren. Eng konkret Léisung gëtt et also am Moment net, ausser déi wichteg Sécherheet-Update vu Windows ze installéieren a keng komesch Fichieren opzemaachen, wa se mat enger Email ukommen. Si si sech awer all eens: déi Suen ze bezuelen, déi verlaangt sinn, ass eng ganz schlecht Iddi, well et d'Wirtschaft vun der Cyberkriminalitéit ënnerstëtzt. Fir Spezialisten an der Cybersécherheet an am Dateschutz soll ee seng Donnéeë systematesch späicheren. Nach besser: eng simultan Kopie vun den Dateien op autonom Festplacke programméieren, déi vun enger spezieller Barrière um Reseau beschützt sinn.D'Konsequenze waren dës Kéier net dramatesch, wéi bei der dänescher Reederei Maersk, déi keng Bestellung während e puer Stonnen ophuele konnt. Zu Tschernobyl war et méi kritesch well d'Employéeën den Niveau vu Radioaktivitéit manuell hu misse moossen.Ronn 9000 Bitcoins sinn dës Kéier, der New York Times no, bezuelt ginn, fir Computeren nees benotzen ze kënnen. Et kann heiansdo sinn, dass d'Kontroll vun den Dateien net nees fräigelooss gëtt, wann ee bezuelt huet, well de System hannendrun net ganz stabil ass. E Grond méi, fir d'Léisegeld also net ze bezuelen an all Update duerchzeféieren.No där neier weltwäiter Cyberattack warnt Europol virun nach méi aggressiven Hackerattacken.Dat kéint zu all Moment nees geschéien an nach méi schlëmm ginn, wéi bis elo. Dat sot de Chef vun der europäescher Filiale vun Europol, Rob Wainwright an engem Interview mat der "Osnabrücker Zeitung".Hien huet am selwechten Otemzuch awer och d'Noléissegkeet vu ville Konzerner weltwäit kritiséiert. Vill International Konzerner hätten hir Computersystemer nach ëmmer net adequat securiséiert.De Chef vun Europol huet och ervirgehuewen, dass d'Attack mat der Erpresser-Software "WannaCry" viru sechs Wochen ee gutt Beispill dofir gewiescht wier, wéi Konzerner kënnen digital erpresst ginn. Dat wier awer duerchaus ze evitéiere gewiescht.WannaCry wier keng High-Tech-Attack gewiescht. D'Konzerner missten awer elo dréngend norëschten. D'Attacke wieren eng Warnung fir all d'Entreprisen op der Welt, hir Hausaufgaben ze maachen, sou nach de Chef vun Europol am Interview.