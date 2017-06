Et ass een Horror-Zeenario, deen a Science-Fiction-Filmer gäre genotzt gëtt. Een Asteroid steiert op d’Äerd zou a riskéiert d’Mënschheet auszeläschen. Dat ass och d‘Iddi, déi hannert dem Asteroiden-Dag stécht, deen e Freideg de ganzen Dag zu Lëtzebuerg organiséiert gëtt.

Vun enger grousser Unzuel vun Asteroiden weess ee nach guer net wou se zirkuléieren, ëmmer nees ginn nach onbekannt Objeten bekannt. 11 dëser goufe fonnt, mat Henri Tudor an Fleur Maxwell hunn der och schonn zwee een Numm.

Alles, wat mer op der Äerd hunn, ass Stäresteps, all Joer falen 100.000 Tonnen Material aus dem All op d'Äerd, zum Deel wäertvoll Metaller. Den Naturmusée hëlleft elo och mat, fir d'Bunn vun den Asteroiden, déi fir de Lëtzebuerger Projet vum Spacemining a Fro kommen, méi am Detail ze bestëmmen.



An der leschter Chamberwoch kéint iwwert de Projet de Loi vum Ofbau vu Weltraumressource ofgestëmmt ginn. Da wier Lëtzebuerg dat éischt europäescht Land, wou et ee gesetzleche Kader gëtt, fir Ressourcen aus dem All ze notzen.



E Reportage vum Pierre Weimerkirch



Asteroiden-Dag: D'Leit, fir d'Gefore sensibiliséieren (29.06.2017)



D’Fondatioun B612 huet sech elo zu Lëtzebuerg néiergelooss, dat eng vun den Ukënnegungen op der Wirtschaftsmissioun op der Westküst vun den USA. B612 huet sech zum Zil gesat, d’ Äerd virun Aschléi vu Meteoritten ze schützen. An d’Fondatioun fléisse ganz vill privat Gelder, déi fir d’Erfuerschung vum Weltall agesat ginn. Eng 3-D-Kaart soll entstoen fir erauszefannen, wou Asteroiden zirkuléieren.





An derstoung de Projet vu space-resources.lu um Donneschdeg de Moien nees um ordre du jour, a wahrscheinlech war et och fir déi zweet-leschte Kéier, dass d'Deputéiert iwwert de projet de loi 7093 geschwat hunn.

D'nächst Woch soll nämlech an der Kommissioun ofgestëmmt ginn, an de Projet kéim dann an der leschter Chamberwoch virun der Vakanz an de Plenum.

D'CSV wäert sech RTL-Informatiounen no, beim Vote enthalen, well et fir déi gréisst Oppositiounspartei nach juristesch a finanziell Doute géif ginn. Och d'Riske vun deene neien Technologië wieren nach net genee definéiert. Hei soll d'ESA, also déi europäesch Weltraum-Agence, an den nächste Méint eréischt en Avis maachen.