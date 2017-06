Den Asteroiden-Dag zu Lëtzebuerg ass den Ophänker vun der éischter Science Week hei am Land.

1. Science Week zu Lëtzebuerg (30.06.2017) Onkommentéiert Videomaterial

De Claude Meisch (30.06.2017) Den Asteroiden-Dag zu Lëtzebuerg ass dann och den Ophänker vun der éischter Science Week hei am Land.

Dobäi geet et drëms ze weisen, wéi sech den Ament eng reegelrecht Wëssenschaftskultur zu Lëtzebuerg entwéckelt. Dat mat e villen Atelieren uechter d'Land, wou nieft de Schoulen och de Grand-Public invitéiert ass.Wichteg wär et op alle Fall, eraus aus de Schoulen d'Zesummenaarbecht mat all den Akteuren ze sichen, sou de Minister Claude Meisch.