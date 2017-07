© afp

Et gi vill Leit déi Problemer hunn, während der Vakanz net hir E-Maile liesen ze goen oder déi lescht Facebook-News vun de Kollegen entdecken ze goen.Fir engem ze hëllefen, dëser Muecht net komplett ze verfalen, gëtt et elo esouguer e franséische Business! Eng Firma proposéiert nämlech, de Smartphone bei sech ze halen, do wou et sécher ass a virun Allem wäit vun den Aen a vun den Hänn vu sengem Besëtzer, wann dee bis an der Vakanz mat Famill oder Kollege fort ass.Et kritt een awer eppes Physesches vun der Firma zréck, an zwar een "normalen" Handy, ouni Internet, nëmme fir unzeruffen an SMSen ze schécken, esou dass een awer nach erreechbar bleiwe kann. D'Freed nees mam Spill Snake Stonnen ze verbréngen ass och bestëmmt immens grouss ...Et schwätzt een an dësem Fall vun enger reegelrechter Internet-Sucht, e Phänomen, deen ëmmer méi dokumentéiert gëtt. An Amerika ginn ëmmer méi Bootcamp-Stagen, wäit vum Handy a vun der Connectioun, organiséiert. Bannent zwee Joer huet sech dës Aktivitéit als ëmmer méi rentabel erwisen. An eisem Fall ass et manner drastesch wéi an Amerika. Certideal, eng Firma déi sech op online Keef a Verkeef vun elektronesche Produiten spezialiséiert huet, proposéiert de Smartphone duerch e Livreur oder mat der Post sichen ze kommen, an de nämmlechten Dag een Handy vun der éischter Generatioun ze schécken ... zum Beispill een Nokia 3310, ee Sony Ericsson T28 oder ee Motorola RAZR, fir awer nach mat der Zivilisatioun schwätzen ze kënnen.Dozou, schenkt dës Firma dem "Patient" eng Entzuch-Këscht mat Spiller, fir mat op d'Rees ze huelen, Magasinnen a Bicher fir op der Plage ze liesen. Während där Zäit, waart de Smartphone schéi brav bei hinnen an engem Safe op de Retour vu sengem Besëtzer.No der Vakanz, brauch ee just den alen Handy zréckzeschécken, fir säin eigentleche Smartphone zréckzekréien. Wann een awer dës Experienz méi laang wéilt probéieren, kann de Smartphone och vun der Firma kaf ginn. Dëse Service gëtt, fir de Start vun der Operatioun, gratis ugebueden. Et muss een nëmme fir den Transport vun den Apparater opkommen.Eng ganz intressant Iddi, fir dass Vakanz och wierklech Vakanz bleift ... mä wäerte vill Leit de Courage fannen, fir hire Smartphone opzeginn?