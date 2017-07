© afp

Dës zwee Beispiller si kloer an däitlech absolut net sécher. Hei gëllt eng Reegel: wat méi laang, wat besser! E kuerzt Passwuert ass extrem schwaach an ufälleg. Enger spezialiséiert Firma no brauch een nëmmen 5 Stonne fir e Passwuert mat 8 klenggeschriwwe Buschtawen erauszefannen. Fir 7 Charakteren, geet d'Zäit op knapps 0.29 Millisekonnen erof, esou BetterBuys, eng Internetsäit déi Organisatiounen hëlleft, fir de richtege Choix a punkto Reseau a Sécherheet ze maachen.Een anere spezialiséierte Site Motherboard huet een däitschen Hacker gefrot, deen anscheinend scho grouss Säite wéi déi vun der CIA, vum FBI oder och nach vun den Hells Angels piratéiert huet. Senger Meenung no muss e gutt Passwuert op d'mannst 16 Charakteren hunn. Et muss och komplizéiert sinn, heiansdo kleng heiansdo groussgeschriwwen, mat Zuelen awer och spezial Zeechen (§@$* asw) a souguer och Deeler op Arabesch oder Kyrillesch. Den Numm vu senger Fra oder vu senger Kanner ze huelen an hannendrun 3456 ze schreiwen, geet an dësem Fall wierklech net duer.Et kann een awer och den éischte Buschtaf vun all Wuert aus engem Saz huelen, mat Zuelen a speziell Charakteren. Dat ass e gudden Ufank, awer nach net dat Bescht wat ee maache kann, esou dësen däitschen Hacker. E Passwuert mat engem logesche Sënn ass e schlecht Passwuert. D'Hackere benotze riseg Lëschte mat Wieder an Ausdréck, déi se da mat Propositiounen iwwerall op der Welt vergläichen. Mat Moyenen, déi ganz niddreg sinn, kënne se ongeféier 4 Milliarde Passwierder an enger Sekonn testen.E Passwuert ze fannen, wat een net zerstéieren oder erausfanne kann ass also zimlech onméiglech. Mä et gi Léisungen, fir säi Privatliewen méi effikass ze schützen... et muss ee just e bësse kreativ sinn!