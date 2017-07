© RTL Télé Lëtzebuerg

Zu Lëtzebuerg gëtt et schonn eng Partie esou "High Performance"-Computeren. Ma de Grand-Duché kritt elo säin éischte nationale Superrechner!



Virreider a neien Technologien sinn d'USA. Déi gréissten a performanteste Computeren huet d'NASA. Ënnert anerem déi impressionant Animatioune vum Weltall entstinn an de Recherchezentren vun der Weltraumagence. Et si riseg Datebase mat Millioune vun Informatiounen. Haut si Saache méiglech déi ee sech fréier net konnt virstellen.



Lëtzebuerg kritt also elo 2018 ee nationale Supercomputer, dee net grad esou performant ass wéi dee vun der NASA. De Lëtzebuerger HPC kann an der Sekonn eng Billiard Rechenoperatioune maachen. Dat ass eng 1 mat 15 Nullen. Ee Supercomputer ass am Prinzip eng Zesummeschaltung vu lauter eenzelne Computeren, fir esou eng ganz performant Maschinn ze kréien.

Koordinéiert gëtt de Projet vun der Universitéit um Belval, hei gëtt et een Zenter fir HPC'en.