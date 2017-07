Ronn 6000 Leit sinn hei am Land vun enger Psychose betraff. En Zoustand deen am heefegste bei enger bipolarer Stéierung oder enger Schizophrenie optrëtt.

Mä wat bedeit dëst iwwerhaapt fir eng Persoun, déi heivu betraff ass a wéi fillt ee sech dobäi? Beim Projet “Labyrinth Psychotica” sollen dës Froe beäntwert ginn. Bei der Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale konnt een dës Simulatioun vun enger Psychose mat erliewen.

D'Claudia Kollwelter ass während 20 Minutten an d’Welt vun enger Patientin agetaucht:

"Duerch en 3-D Brëll hunn ech zwar ufanks de Raum an deem ech war nach normal gesinn, mä no an no hunn d’Faarwe changéiert, de Couloir vun engem Spidol war bemol ze gesinn – Biller, Geräischer – en Iwwerfloss an Duercherneen vun deenen zwee.

Ech sinn nervös ginn, hunn mech onwuel gefillt an konnt net wierklech op d’Froen äntweren déi mer gestallt goufen. Erliichterung wou mer dunn de Brëll an de Kopfhörer ausgedoe goufen."

8 Joer Recherche stiechen hannert dem Projet, deen d’Jennifer Kanary, hollännesch Kënschtlerin entwéckelt huet:

Jennifer Kanary: "Meng éischt Motivatioun war fir meng Schwéiesch besser ze verstoen. Si ass mat Schizophrenie diagnostizéiert ginn an huet sech ëmbruecht. Als Kënschtlerin wollt ech wierklech besser verstoen, wat si mat gemaach huet. Ech hunn also ugefaange méi ze recherchéieren. Well virdrun, wou meng Schwéiesch nach um Liewe war, hunn ech Recherchen iwwer Halluzinatiounen an Illusioune gemaach a eréischt no hirem Doud hunn ech realiséiert, datt dëst just Wieder sinn, déi mer guer näischt soen. Dat war also den Ufank fir fir mech selwer eraus ze fannen wat dat ganzt bedeit."

Bei der Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale sinn eng ganz Partie Leit passéiert, fir d’Simulatioun ze maachen. D’Reaktioune ware ganz positiv. Souguer Professioneller wieren erstaunt gewiescht, wéi schwiereg et wier dat ze erdroen, sou de Vincent Navet vun der Ligue. Verschidde Participante konnte sech net virstelle wéi vill Angscht een do huet an wéi ee sech vun der Realitéit ofkapselt, wann een Halluzinatiounen huet.

Och d’Kënschtlerin selwer ass ganz interesséiert un de Reaktioune vun de Leit an hofft, datt si der esou vill wéi méiglech och an Zukunft kaat hirem Projet erreechen, well esou vill Leit hir soen, datt et hinnen hëlleft, fir hir Patiente besser ze verstoen. Zanter 4 Joer tourt de Projet iwwregens weltwäit duerch Instituter.