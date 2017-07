Et gouf keng offiziell Annonce publizéiert, keng Warnung an awer hunn d'Clienten et direkt gemierkt: bei ville Fotoe gouf kee Photoshop benotzt.

© asos

So impressed with @Asos for not airbrushing the models stretchmarks👏🏼👏🏼 She looks amazing! pic.twitter.com/OKEZinpjKe — Amy🦄 (@amyrowlandsx) June 28, 2017

U sech misst et jo ëmmer esou sinn, an awer."Perfekt" Kierper, Formen a Linne sinn d'Basis vun all Kleedermark. D'Meedercher an d'Jonge mussen esou no un d'Perfektioun kommen, dass et bal onrealistesch ass.Virun e puer Joer wier esou eppes einfach ondenkbar gewiescht. Dës Campagne weist, dass d'Mentalitéit lues a lues am Gaang ass, fir sech ze änneren. Jong Frae mussen net ëmmer de perfekte Kierper hunn, fir e Kleeder-Model ze sinn. An et muss och net ëmmer d'Technologie agesat ginn, fir all d'Fotoen ze "verschéineren"Op Twitter ware se am Séiersten, mat Reaktiounen, déi alleguer positiv waren: "esou frou, dass dës Säit kee Problem huet, fir Schwangerschaftssträifen ze weisen" oder "esou Kierper wëll ech ëmmer gesinn, dat kënnt mir méi realistesch vir, si ass wonnerschéin" esou e puer Commentairen op Twitter.Leider ass et nach net iwwerall souwäit komm. Wa Frankräich, England oder d'USA sech getraut hunn, e Schratt no vir ze maachen, bleift et Italien beim gudden ale Retuschéieren...