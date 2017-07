© afp (Archiv)

iPad an der Schoul / Reportage Max Weirig



Nei Technologien an de Klassen asetzen, dat huet sech den Educatiounsministère op de Fändel geschriwwen. Am Laf vum nächste Schouljoer sollen eng 1.000 iPaden a verschiddene Lycéeën an den Asaz kommen.

Et si 7 Gebaier déi um Pilotprojet "Digital Classroom Lëtzebuerg" matmaachen, bei deem iPad'en an de Klassesäll agesat ginn. Dorënner sinn de Lycée des Arts et Métiers, de Lycée technique du Centre an de Lycée classique zu Dikrech. Am Ganze sollen 833 Schüler mam Tablet schaffen. An enger zweeter Phas solle jo nach emol 6.000 Apparater dobäi kommen.

De Minister Meisch präziséiert a senger Äntwert op d'parlamentaresch Fro vum Martine Hansen, datt mam Projet nei Perspektive solle geschaf ginn. All Lycée bleift et iwwerlooss, wéi een d'Apparater asetzt, ofhängeg ass dat vu senger pädagogescher Approche an der schoulescher Offer. Wéi et weider heescht, missten d'Schoulen am Kader vum Schoulentwécklungsplang, dee fir déi iwwernächst Rentrée geplangt ass, noweise wéi si déi nei Technologien asetzen. Deen ass dann och decisiv, wien en Tablet an de Cours duerf integréieren.

Fir d'Lycéeën op de Gebrauch vun den Apparater an de verschiddene pädagogesche Projete virzebereeden, goufen am Virfeld schonn eng Rei Workshopen organiséiert. Wéi et an der parlamentarescher Äntwert heescht, hätten Direktiounsmembere vun engen 30 Lycéeën dorunner partizipéiert.

Dem Minister Claude Meisch no, ass de politesche Wëllen do fir an deene nächste Joren IPaden als Schoulmaterial am Secondaire a Secondaire technique am Unterrecht anzesetzen.