Gëtt de 14. Juli ee "Schwaarze Freideg" fir ICT-Standuert? (08.07.2017) Den nächste Freideg leeft den Ultimatum, deen den Internet-Gigant Google dem Lëtzebuerger Staat gestallt huet, aus.

En historescht Investissement: 1 Milliard Euro. Fir eng Millioun Meter carré op 4 Stäck! Mat wou: Dat ass d'Fro.Sou een Datenzenter brauch en optimalen Uschloss u Glasfaser, Elektresch, Sécherheet a Killwaasser. Et ginn e puer potentiell Sitten am Land. Laang gouf um Rouscht verhandelt, ouni Accord. Do géif et Stroum, direkt nieft Creos. Den Datenzenter géif méi Stroum brauchen , wéi de d'Elektrostol-Iewe vun ArcelorMittal. Et géif Killwaasser ginn...aus der Kläranlag vun der Luxlait.Ma hei stellt ee Besëtzer vun Terrain queesch. Et feelt um néidegen Terrain.230 méi wäit, zu Saint-Ghislain an der Belsch ticken d'Aueren anescht. 2007 gouf hei den 1. Steen, fir de Bau vun engem vun deemools nëmmen 3 Google-Datenzenter an Europa geluecht. 250 Milliounen goufen tëscht 2007 an 2014 do investéiert.Ee Véierel vun deem, wat zu Lëtzebuerg geplangt, bréngt dem belsche PIB 110 Milliounen d'Joer. An der Regioun Mons goufen 1.500 Aarbechtsplaze geschaf.Et steet vill um Spill.