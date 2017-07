© youtube

Alles huet mat enger Crowdfunding-Aktioun op GoFundMe ugefaangen. Op der Säit konnt een e klenge Film gesinn, deen e Familljepapp gedréint hat iwwer seng Versioun vum Disneyland-Park, an zwar déi fir déi Aarm. Déi eenzeg Versioun, déi hie sech leeschte konnt. Op Youtube ass de Clip méi wéi 500.000 Mol gekuckt ginn. Am Video gesäit een d'Meedchen an enger Këscht aus Plastik virun enger Tëlee, wou Biller vun enger Achterbunn an engem Park gewise ginn. Et gesäit esou aus, wéi wann hatt de Spektakel genéisse géif, mat 3D-Effekter vum Toun bis bei d'Vibratioune vum Waggon.Den Dram vum Meedchen ass awer, an de richtegen Disneyworld op Orlando ze goen. De Papp weess awer och, dass wann ee bis do ass, lauter Saachen nach bäikommen, wéi eng Fläsch Waasser fir 4,5 Euro, ouni vum Präis fir den Entréesticket ze schwätzen.Seng Noriicht war ganz einfach: Wann dir de Video gär hat, da kënnt dir säin Dram méiglech maachen! D'Zil vun dëser Campagne war ganz realistesch bäi 3000 Dollar (e bësse méi wéi 2600 Euro) ugesat. Zanter dem 4. Juli, wou de Video publizéiert gouf, huet d'Magie vum Internet nees geklappt. Ganz vill Leit hunn de Video kommentéiert an, dat Wichtegst, d'Zil gouf net nëmmen erreecht, mä et si bis elo méi Sue gesammelt ginn wéi am Ufank geduecht: Am Moment gëtt et een Iwwerschoss vun 360 Dollar, wat der Famill bestëmmt wäert hëllefen, nach méi eng schéin Zäit zu Orlando ze verbréngen!61 Persounen an 3 Deeg hunn dat méiglech gemaach, Internet ass net ëmmer perfekt, awer an dësem Fall gëtt et definitiv een Happy End zum Schluss!