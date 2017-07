© afp

Dat huet eng rezent Etude erausfonnt, virun allem an den USA an um briteschen Territoire ass Bing am Gaang ëmmer méi un Terrain ze gewannen.Der spezialiséierter Firma comScores no, hätt Bing eleng am Mäerz ronn 33% vum Maart gewonnen, a Groussbritannien sinn et der 26%, wat konkret 5 Milliarden Sich pro Mount an den USA an 980 Milliounen an England representéiert.Bing schéngt an deenen 2 Länner mat 9% vun den Parten méi populär ze sinn, wéi am Recht vun der Welt, well och AOL an Yahoo den Tool benotzen duerch de System vu Microsoft.De Fait, dass een Drëttel vun der Online-Sich an den USA an ee Véierel vun deenen a Groussbritannien vu Bing verschafft ginn, war eng grouss Iwwerraschung fir d'Experten uechter d'Welt.Aner Héichpunkten ginn a Frankräich mat 19% oder Kanada mat 17% agerechent.De Succès kënnt virun allem duerch d'Ausbreedung vu Windows 10, deem seng Fassade vun Ufank un vum digitalen Assistent Cortana gedroe gëtt. Déi Technologie ass och vu Bing ënnerstëtzt a vu, dass ëmmer méi Leit Windows 10 benotzen, ass d'Rechnung séier gemaach.Dobäi kommen nach Problemer, déi Google am Moment mat juristeschen Instanzen huet, wéi zum Beispill d'Strof, déi viru Kuerzem wéinst deloyaler Konkurrenz an Europa gesprach gouf. Leit,déi sech ugesprach fillen, hu sech méiglecherweis op d'Sich no Alternative gemaach. Google wäert et elo an, an Zukunft am Portmonnie spieren, wa méi Leit hir Servicer verloossen fir, ënnert Anerem, bei Bing ze goen.D'Nouvelle, dass Microsoft och Bing-Clienten kéint bezuelen, fir de Service ze benotzen, wier och eng Manéier, fir ëmmer méi Leit unzezéien. Microsoft huet op alle Fall net de Kampf géint Google opginn.