Wichteg ass hei d'Konstanz vun der Produktioun während dem Dag, déi dës Hightech-Blumm brénge kann. Eng 60% vum Stroum, dee produzéiert gëtt, ginn direkt verbraucht. E bessert Resultat, wéi zum Beispill Daachzillen, déi bäi 30% leien.



Aner Varianten vun der Blumm proposéieren och Batterien, fir de Stroum ze späicheren a während der Nuecht ze consomméieren. D'Installatioun proposéiert och e System, dee sech selwer botzt an ofkillt, fir dass dat Ganzt no Reen oder bei staarker Sonn ouni Problem an ouni Verloschter weider funktionéiere kann.



Plug&Play ass hei d'Stéchwuert, et muss ee just de Smartflower fest am Buedem verankeren. D'Installatioun dauert ongeféier eng Stonn a scho ka ganz proppere Stroum duerch d'Haus oder den Appartement fléissen. Praktesch wann ee keng Méiglechkeet um Daach huet, dofir muss een awer schonn e Gaart hunn, wou och d'Sonn sech weise kënnt. Et kritt een dëse System och zu Lëtzebuerg ze kafen, a souguer EDF, de gréissten Stroum-Produzent an Europa huet sech fir dës Léisung decidéiert: Si recommandéieren esou eng Blumm bei sech ze "planzen"! Hei zu Lëtzebuerg géif een esou eng Smartflower fir e bësse méi wéi 12.000 Euro kréien, ouni TVA an ouni Montage.







Wier et net schéin, seng eege Stroumproduktioun doheem am Gaart ze hunn? Ganz onméiglech ass dat guer net, an et kritt een esou ee System ganz einfach installéiert. Wéi all aneren Objet am Haus: astiechen, benotzen, genéissen.Eng éisträichesch Firma huet sech ganz vill Gedanke gemaach a virun allem Äntwerte fonnt, op dat, wat d'Leit wierklech wëllen: propper Energie fir doheem, onofhängeg a rentabel. Mat Smartflower POP, den éischte Solar-System, deen alles virgesinn huet, ass déi eege Stroumproduktioun e Kannerspill.Stroum fir d'ganzt Haus, fir d'ganz Famill, och während der Nuecht oder wa grad d'Sonn net schéngt. Mat enger Moyenne vun ongeféier 4.000 kWh pro Joer, produzéiert dës Konstruktioun genuch Stroum, fir d'Besoine vun engem Haushalt an Zentraleuropa ze decken.