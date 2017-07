Et kascht méi an et mécht d'Natur knaschteg: d'Industrie wëll eis gleewe loossen, dass d'Waasser, wat aus dem Plastik erauskënnt, méi sécher a méi propper ass. D'Wourecht ass: Krunnewaasser ass grad esou gesond, wann net méi!D'Waasser, wat aus der Leitung kënnt, gëtt och méi reegelméisseg kontrolléiert a ka bis zu 2000 Mol méi bëlleg sinn. wéi dat, wat verpaakt ass. Leider ginn Drénkwaasserfontainen ëmmer méi seelen, mä dofir ginn et nach ëmmer iwwerall Krinn, déi zur Verfügung stinn, et muss een se just fannen!Eng App hëlleft de Leit elo, hir Fläsch nees opzefëllen. Dat Ganzt huet zu Bristol a Groussbritannien ugefaangen. E Puer Kollege wollten eidel Plastiksfläschen an der Natur net méi gesinn an hu sech an engem kreativen Hub mat Leit getraff, déi Projeten leeden.Dobäi koum Refill eraus, eng App fir Plazen ze fannen, wou ee gratis seng Fläsch oder säi Bidong opfëlle kann.Am Zentrum vun der Stad kënne Leit, déi e Buttek, e Bar oder e Restaurant hunn och een Sticker an der Fënster pechen, fir de Leit dobaussen ze weisen, dass een do wëllkomm ass, fir Waasser ze tanken!Mëttlerweil ass dës Iddi net nëmmen een Hype ginn awer och richteg intressant fir Leit, déi matmaachen, mat Bonus-Punkte wann een d'App benotzt an esouguer Kaddoe fir déi, déi reegelméisseg eng recycléiert Fläsch benotzen, fir Waasser ze drénken. Elo hoffen d'Grënner vun dëser App op eng séier Verbreedung vun hirer Iddi duerch d'Welt an denken, dass een esou gläichzäiteg Sue spuert an eppes fir d'Natur mécht. Eiser Meenung no eng ganz gutt Iddi, déi och vläicht Fans zu Lëtzebuerg wäert begeeschteren?